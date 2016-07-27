بوكيمون جو.. السر

حطمت الأرقام القياسية «كلعبة» يمارسها معظم من يملك الهواتف الذكية حول العالم، هذه اللعبة وفرت إيرادات بمليارات الدولارات على شركة نيانتيك من خلال القيمة السوقية التي حولت الشركة بهذه المرحلة إلى الأشهر من خلال اللعبة التي طرحت فقط بشهر يوليو، وتؤكد الشركة صاحبة «اختراع» اللعبة أنه خلال الشهر الحالي يوليو تم تحميلها 30 مليون مرة سواء بنظام أي أس أو الأندرويد، واصبحت تتصدر منصات التحميل في المتجرين الأشهر في العالم، وحققت شركة نيانتيك دخلا بسبب تحميلها يفوق 35 مليون دولار ناهيك عن ارتفاع القيمة السوقية للشركة. وهي لعبة تضعك في عالم افتراضي «قتال ونقاط وكأنها حقيقة» وتستخدم نظام التموضع العالمي وكاميرا الأجهزة المتوافقة. تتوفر اللعبة مجانا لكنها تدعم كذلك عمليات شراء داخل التطبيق لعناصر لعب إضافية، وهي لعبة ذات خطورة وسلبية حين تضعك أمام مواقع «الأهداف» بمواقع لا يسمح بدخولها «كمطارات أو غيرها» أو تقتحم خصوصيات أيا كانت، فهي تحمل من السلبيات ما قد يدخلك بمحظور قانوني أو اجتماعي يعاقب عليه القانون فعلى الجميع الحذر.

ماهو السر في أن «لعبة بوكيمون جو» اقتحمت هذا العالم، وحقق أصحابها ثراء سريعا، وستعود للتراجع كما يحدث لكل شيء يصعد رأسيا، فهي لعبة ستستخدم وتجرب وتمارس، ثم لابد من جديد يأتي أو تشبع يحدث، لكن ما السر بهذا الاقتحام الجارف بهذا العالم، أضع السبب بمنظور اقتصادي واجتماعي لا غيره، ولا أريد الخوض بغير ذلك، فهي تظل لعبة تضعك بعالم افتراضي، الاقتصادي هو القدرة على التسويق الجيد للعبة، وأيضا وضعك أنت «كمستخدم» كأنها تحقق لك شيئا يميزك بشخصك وقدراتك، بفاعلية كأنك وسط الحدث، وتحاكي ذاتك بأن لديك من القدرات ما تستطيع أن تتميز به وتحققه، وعنصر التشويق والمخاطرة هما جاذبان للجمهور كأي شيء آخر خطر «كالتفحيط، أو قيادة دراجة بسرعة جنونية، أو قفز مظلي رياضي، أو شلالات وهكذا» طبيعة البشر تحب أن تكتشف ويريد أن يعرف إلى أين يصل، وحين يصل غالبا تصبح القيمة انتهت ايا كانت، مثل «الصيد أو بمعنى أدق القنص» تتكبد خسائر بمئات الآلاف قد يصل، وسفر وغيره لكي تصطاد «طائر» مهاجر وحين تصطاده قد لا تأكلة حتى مجرد صيد، وهي كذلك «بوكيمون جو» ولكن الأميركان أساتذة التسويق والموضة العالمية، حولت إلى تطبيق بمقابل مالي بمئات الملايين والشركة أصبحت بمليارات الريالات بمجرد لعبة، ليت أحد الشباب لدينا يضع تطبيقاً «للتفحيط» كلعبة ويكسب منه ملايين أو غيرها من اختراعات لا تقتل بل تربح بعالم افتراضي بهاتفك.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

