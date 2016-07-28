زيادة المخصصات تضغط على أرباح البنوك الكبرى في أبوظبي

ضغط ارتفاع نسبة المخصصات على إعلانات النتائج المالية للبنوك الكبرى في أبوظبي، حيث شهدت انخفاضاً في أرباحها الفصلية في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

ومن بين هذه البنوك، بنكا "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" اللذان أعلنا الشهر الماضي عن التوجه نحو الاندماج في كيان واحد تحت اسم "أبوظبي الوطني".

وأظهرت نتائج بنك أبوظبي الوطني في الربع الثاني، تراجعاً في أرباحه بنحو 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى مليار و400 مليون درهم، أي ما يعادل 376 مليون دولار. وقد فاقت الأرباح متوسط توقعات المحللين.

وكانت مخصصات البنك قد قفزت بأكثر من 79% لتقارب 300 مليون درهم.

في المقابل، انخفضت أرباح بنك الخليج الأول في الربع الثاني بـ10% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 1.3 مليار درهم، أي ما يعادل 357 مليون دولار، لتأتي متماشية مع التوقعات.

ويعود سبب انخفاض أرباح "الخليج الأول" إلى زيادة المخصصات 54% إلى قرابة 400 مليون درهم.

وقد نمت القروض بـ3%، فيما استقرت الودائع عند 140 مليار درهم. في حين تراجعت أرباح "الخليج الأول" في النصف الأول من العام بـ8% إلى 2.6 مليار درهم.