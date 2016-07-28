قبَاني للعربية: 3 أسباب وراء خسائر "زين" الحادة

عزا الرئيس التنفيذي لشركة "زين" السعودية حسان قباني تفاقم خسائر الشركة بـ64% خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى زيادة التكاليف التشغيلية التي ضغطت على الأرباح الفصلية لـ "زين"، لاسيما في ظل تطبيق القواعد الجديدة المنظمة في ما يتعلق بتشغيل الخطوط والإشتراكات الجديدة، والتي تربط الخدمات بتوثيق البصمة.

أمّا العامل الثاني، بحسب ما قال قباني في مقابلة مع قناة "العربية"، يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل ، في ظل إرتفاع مستويات الإقتراض من البنوك للمضي قدماً في خطة "زين" التوسعية.

وأكد قباني الإستمرار في تطبيق الخطة إن كان عبر توسيع البنية التحتية ، أو الوصول بشكل أكبر إلى شبكات التوزيع والمبيعات.

ولفت إلى لجوء الشركة لإعادة جدولة قرض قائم مع أحد البنوك في يونيو الماضي ، والذي بلغ قيمته ما يقارب 2.5 مليار دولار، وهذا بحسب قباني خير دليل على ثقة البنوك بخطة "الزين" التوسعية.

وإعتبر قباني أن تقاسم الأبراج بين شركات المحمول يدخل من ضمن خطط شركة "زين" لإعادة هيكلة رأسمال، غير أنه لا بد أن يعرض على مجلس الإدارة أولاً للموافقة عليه.

وكانت إرتفعت خسائر شركة زين السعودية خلال الربع الثاني بنحو 64%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 329 مليون ريال. كما ازدادت الخسائر بنحو 32% مقارنة مع الربع الذي سبقه.وقد جاءت الخسائر أسوأ من التوقعات البالغة 222 مليون ريال.

وبحسب بيان "زين السعودية"، فإن الخسائر أتت بسبب الإنفاق على البنية التحتية لشبكتها، وتكلفة المتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مضيفة أنها سجلت ارتفاعا في الإيرادات بـ 5%.

أما على مدار النصف الأول من العام، فقد تفاقمت الخسائر بـ 26.4% إلى 579 مليون ريال.