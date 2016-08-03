"التجاري" يسدد 145 مليون دولار لـ"بيتك" بحكم قضائي

حصل بيت التمويل الكويتي "بيتك" على 44 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 145 مليون دولار، من البنك التجاري الكويتي بعد حكم صدر لصالح بيتك في نزاع قضائي يعود إلى عام 2009.

وكان النزاع قد بدأ بعد تعثر شركة دار الاستثمار التي كانت مدينة للبنكين، ورهن حصتها في بنك بوبيان البالغة نحو 20% لديهما.

إلا أن "التجاري"، صاحب المديونية الأكبر، استحوذ على أسهم "بوبيان" مقابل مديونيته وحده، فلجأ "بيتك" إلى القضاء وفاز بالحكم في 6 أبريل الماضي.

من جهته، أعلن البنك التجاري أنه كان قد جنب مخصصات بـ37 مليون دينار للقضية، وأنه سيغطي المبلغ المتبقي من خلال استقطاع 7 ملايين دينار من أرباح الربع الثاني، فيما سيقوم بتحميل 440 ألف دينار على مصروفات الربع الثالث.