مطار دبي الدولي.. قصة نجاح و65 مليون مسافر سنوياً

يستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 65 مليون مسافر سنويا، وهو أحد أكبر مطارات العالم من حيث حركة الركاب، وفقاً لإحصائيات مجلس المطارات العالمي.

افتتح المطار في ديسمبر عام 1960، حيث تبلغ المساحة المبنية الإجمالية لمطار دبي الدولي 1.972.474 متراً مربعاً.

شهد المطار نموا متواصلا من حيث أعداد الركاب بمعدل سنوي قدرة 15%، وبات يتعامل عما يزيد على 65 مليون مسافر سنوياً ومع أكثر من 2.2 مليون طن من حركة الشحن.

ويخدم مطار دبي الدولي أكثر من 145 شركة طيران في رحلات منتظمة تربط بين دبي وأكثر من 260 وجهة في القارات الست.

إذ يضم ثلاثة مبان للمسافرين، مبنى المسافرين 1 يخدم جميع شركات الطيران، وتبلغ قدرته الاستيعابية حوالي 40 مليون مسافر سنويا.

أما مبنى المسافرين 2، فيخدم شركة طيران فلاي دبي وشركات الطيران العارض charter، المنتظم، والرحلات الجوية الخاصة.

في حين يخصص مبنى المسافرين 3 لاستخدام طيران الإمارات، وتبلغ قدرته الاستيعابية حوالي 43 مليون راكب سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح الكونكورسA في يناير 2013، ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمباني المسافرين الثلاثة من 60 إلى 75 مليون مسافر سنويا.