مصر تستعد لتعيين بنوك لإصدار سندات بـ5 مليارات دولار

تسعى الحكومة المصرية إلى إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري، وذلك في محاولة لزيادة احتياطي العملات الأجنبية ولكبح مشكلة نقصها التي تعرقل النموّ الاقتصادي.

وقد أعلنت وزارة المالية عن عزمها إصدار هذه السندات من خلال إعلان نشرته في صحيفة Financial Times ، كشفت فيه أنها تسعى إلى تعيين بنوك لإدارة الإصدار، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو في 11 أغسطس الجاري.

هذا وقال رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، إن الإصدار الأوّل مقررٌ في أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن آخر إصدار حكومي لسندات مقومة بالعملات الأجنبية كان العام الماضي، بإجمالي بلغ 1.5 مليار دولار.