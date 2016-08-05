سقوط حر للوظائف في سوق العمل البريطانية عقب Brexit

أظهر مسح نشر اليوم الجمعة أن سوق العمل في بريطانيا دخلت في "سقوط حر" بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض عدد الوظائف الدائمة التي أعلنت عنها شركات التوظيف الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ مايو 2009.



وأشار التقرير الشهري لاتحاد شركات التشغيل والتوظيف (آر إي سي) إلى أن الرواتب المبدئية للوظائف الدائمة ارتفعت في يوليو بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.



وبشكل عام فإن المسح يضاف إلى أدلة على أن ثقة ونشاط الشركات تباطأ بشدة بعد الاستفتاء الذي أجرى في 23 يونيو.



وقال كيفن جرين الرئيس التنفيذي للاتحاد: "سوق الوظائف في المملكة المتحدة عانت سقوطا حرا مفاجئا في يوليو مع هبوط الوظائف الدائمة إلى مستويات لم نشهدها منذ الركود في 2009 ... الاضطراب الاقتصادي في أعقاب التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي هو بلا شك السبب الأساسي".



وأشار المسح إلى أن الشركات تركز بشكل أكبر على التوظيف للأجل القصير بسبب حالة عدم اليقين.



في المقابل، قال جرين إن من المهم عدم القفز إلى نتائج استنادا إلى بيانات شهر واحد.



وأضاف قائلا: "الحقيقة هي أننا لا نعرف ماذا ستكون العواقب طويلة الأجل لنتيجة الاستفتاء فيما يتعلق بالوظائف في المملكة المتحدة"، موضحا أن الاستقرار السياسي وإجراءات بنك انجلترا المركزي قد يعززان الثقة في سوق العمل.



وخفض بنك إنجلترا أمس الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.