مندوبان لدى "أوبك" ينفيان تنسيق محادثات تجميد الإنتاج

نفت منظمة أوبك الأنباء التي وردت يوم أمس بأن بعض أعضاء أوبك قد يعيدوا إحياء محادثات تجميد إنتاج النفط مع دول خارج المنظمة خلال منتدى الطاقة الدولي الذي سينعقد في الجزائر الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مندوبين في أوبك.



وأضاف المندوبان أن أوبك تسعى لمناقشة أسواق النفط والتعاون المحتمل بين المنتتجين الآخرين خلال المنتدى، إلا أنه ليس هناك أي خطط لمناقشة تجميد الإنتاج مجددا.

وقال وزير الطاقة القطري والرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد السادة إن سوق النفط في طريقها نحو استعادة التوازن و ان تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، واصفا التقلبات الحالية بأنها أمر مؤقت.

واضاف السادة في بيان صحافي أن الدول الأعضاء في اوبك ستجري محادثات غير رسمية الشهر المقبل خلال منتدى الطاقة الدولي في الجزائر، مؤكدا مراقبة المنظمة بشكل دائم لاسعار النفط.

وأشار إلى توقعات المحللين ارتفاع أسعار النفط في وقت لاحق هذا العام في ظل التوقعات بنمو الطلب في النصف الثاني من العام وانخفاض المعروض، موضحا أن هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة يعكس ضعف هوامش التكرير وفائض المنتجات المكررة، إضافة إلى الأثر الذي خلفه تصويت بريطانيا بالخروج من أوروبا على الأسواق المالية.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي alexander novak إن بلاده لا ترى ما يدعو لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد إنتاج النفط، إلا أنها تبقى منفتحة على إحياء هذه المفاوضات إذا تراجعت الأسعار بشكل كبير.

يشار إلى أن المنتجين فشلوا بالتوصل إلى اتفاق بشأن تجميد الإنتاج خلال الاجتماع الذي انعقد في الدوحة في أبريل الماضي بعد رفض إيران المشاركة في خطط التجميد.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن رفعتها تقارير عن تجدد دعوة بعض أعضاء أوبك للحد من الإنتاج.

وارتفعت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط عشرة سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل عند الساعة 0411 بتوقيت غرينتش عن سعره عند الإغلاق السابق.

وارتفعت تعاقدات برنت سبعة سنتات إلى 44.34 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع السعر على خلفية تجدد دعوة بعض أعضاء أوبك إلى تجميد الإنتاج في محاولة لكبح جماح الإنتاج الذي يفوق الطلب بشكل متواصل.