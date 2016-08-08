جهاز مكافحة الفساد البريطاني يعلن فتح تحقيق بحق إيرباص

أعلن جهاز مكافحة الفساد البريطاني، الأحد، أنه فتح تحقيقا جنائيا بحق مجموعة ايرباص بشبهات احتيال ورشوة وفساد.

وقال الجهاز في بيان، إن "هذه المزاعم تتصل بمخالفات تتعلق باستشاريين يشكلون طرفا ثالثا".

بدورها، أكدت ايرباص فتح التحقيق الجنائي بحقها.

وقالت المجموعة الأوروبية في بيان، إن الجهاز "فتح تحقيقا بشبهات احتيال ورشوة وفساد في نشاط الطيران المدني لإيرباص".

وكرر بيان ايرباص نفس ما سبقه إليه البيان البريطاني من أن هذه الشبهات "تتعلق باستشاريين يشكلون طرفا ثالثا"، من دون مزيد من الإيضاحات.

وأكدت المجموعة الأوروبية عزمها "التعاون" مع الجهاز البريطاني.