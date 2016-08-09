تركيا وروسيا تستهدفان تجارة مشتركة بـ100 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وروسيا ستعاودان استهداف الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وأبلغ اردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيجري تسريع محادثات استئناف رحلات الطيران الشارتر من روسيا إلى تركيا.

وقال إن مشروع خط أنابيب نقل الغاز "تورك ستريم" الواصل من روسيا إلى تركيا سيتكون من أنبوبين ستستخدمهما تركيا لتوصيل الغاز إلى أوروبا، مضيفاً أن البلدين يعطيان أولوية لسرعة الانتهاء من الخط .

وفي وقت لاحق قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الانبوب الأول في مشروع خط أنابيب تورك ستريم قد يبنى في 2019، لكن هناك حاجة إلى ضمانات من الاتحاد الأوروبي لبناء الأنبوب الثاني.