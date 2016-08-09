400 مليون دولار استثمار مشترك لصندوق روسي وشركة تركية

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه اتفق مع شركة رينيسانس هولدنغ التركية المتخصصة في الإنشاء والاستثمار على تعزيز التعاون، واستثمار ما يصل إلى 400 مليون دولار في مشروعات مشتركة في مجالات الرعاية الصحية والإنشاء والبنية التحتية.



وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه اليوم، قد يستثمر كل من الصندوق المدعوم من الدولة ورينيسانس التي تسيطر على شركة رينيسانس كونستراكشون للإنشاءات ما يصل إلى 200 مليون دولار في إطار الشراكة.



وكان الصندوق ورينيسانس أعلنا في البداية عن خطط لاستثمار 400 مليون دولار بشكل مشترك في 2014.