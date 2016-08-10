صفقة سلاح أميركية للسعودية بـ1.15 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع عتاد عسكري بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية، يشمل أكثر من 130 دبابة أبرامز و20 مدرعة.

وذكرت وكالة #التعاون_الأمني الدفاعي التي تشرف على مبيعات الأسلحة للخارج، إن الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال "تحسين أمن شريك إقليمي".

وأضافت أن شركة جنرال ديناميكس ستكون المتعاقد الرئيسي.

وتشمل الصفقة "133 دبابة أبرامز من طراز إم 1 إيه1/إيه 2"، سيتم تعديلها وفق الاحتياجات السعودية، إضافة إلى 20 دبابة أخرى ستحل محل دبابات معطوبة لدى السعودية، و"153 مدفعاً رشاشاً من عيار 50 (12,7 ملم)" و"266 مدفعاً رشاشاً من عيار 7,62 ملم طراز إم 240" وقاذفات قنابل دخانية وعربات مصفحة وآلاف الذخائر.

وقالت الوكالة في إخطار لأعضاء الكونغرس نشر بموقعها الإلكتروني "هذه الصفقة ستعزز قدرات القوات البرية السعودية في العمليات مع القوات الأميركية، وتدل على التزام #الولايات_المتحدة حيال أمن #السعودية وتحديث قواتها المسلحة".

وأمام أعضاء #الكونغرس 30 يوماً لمنع الصفقة، غير أن إجراء من هذا القبيل يندر اتخاذه.