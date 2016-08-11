تراجع أسعار العقارات في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2013

أشار مؤشر المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين Royal Institution of Chartered Surveyors " RICS "، إلى تراجع حاد في أسعار العقارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2013، بعدما انخفض المؤشر الرئيسي لـ" RICS " من 15 نقطة في يونيو إلى 5 نقاط في يوليو وهو أدنى مستوى منذ 2013، ما يعكس الشح الكبير في المعروض.

وبحسب المؤشر، فإن عدة عوامل تؤثر على الطلب وأسعار العقارات في بريطانيا، وفي مقدمتها الـ BREXIT بعدما صوت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، أما السبب الثاني فيعود إلى قرار وزير المالية السابق جورج أوزبورن في فرض ضرائب إضافية على كل من يرغب في شراء منزل ثانٍ بهدف تأجيره بدءاً من أبريل الماضي.

وأوضح المؤشر أن هنالك حالة من الجمود في سوق لندن بانتظار وضوح الصورة الضبابية في قطاع العقارات البريطانية، وهذا ما يفسر تراجع الاهتمام في الشراء لشهر الرابع على التوالي. هذا إلى جانب تراجع المؤشر الذي يقيس أسعار العقارات بأسرع وتيرة منذ العام 2008.