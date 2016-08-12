استثمار المبـانـي الحكوميـة

سؤال يتبادر إلى ذهني هل بالإمكان الاستفادة من المرافق العامة بدون المساس بالشأن الذي وضعت من أجله؟ ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو من يملك الجواب الصحيح.

كل يوم وأنا في طريقي عائداً لمنزلي في تمام الساعة الخامسة مساء انظر إلى حال مركزنا الصحي ومجمع المدارس المجاور لنا وهما خاويان على عرشيهما وأتساءل ؛ هل بالإمكان أن تستغل هذه المباني ويستفاد منها لتقدم خدمه للمواطن والمقيم بدون الإخلال والمساس بدورها الأساسي؟ حقيقة وجدت الجواب من واقع تخصص في المجالين نعم لو تم منح القطاع الخاص فرصة تشغيلها بمقابل إيجار وباشتراط تقديم أسعار منافسة تخدم المواطن والمقيم، وأجد نفسي قادراً على تشغيله في القترة المسائية وهنا تجتمع ثلاث فوائد؛ الفائدة الأولى دخل لميزانية الدولة؛ إيجاد فرص للقطاع الخاص وتندرج تحتها أمور عديدة أهمها إيجاد فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين؛ الفائدة الثالثة تقديم خدمه للمواطن والمقيم بأسعار منافسة ومحددة بالتعاون بين الجهة المؤجرة والجهة المستأجرة، فالجميل في الموضوع، وعلى سبيل المثال لو تم استغلال مبنى تعليمي فهو في نفس المجال يستغل ويستخدم؛ ونفس الجهة المؤجرة هي المشرفة وكذلك في المراكز الصحية وكل ما هو في حكمها من المرافق العامة؛ ولا يوجد مانع في استعمالها في الفترات المسائية حيث هي لا تستغل إلا ساعات معينة في الصباح؛ فلنا أن نتخيل بعد صدور قرار معالي وزير التعليم بعدم التجديد للمدارس الخاصة المستأجرة، ان تستخدم مباني الوزارة كم العوائد لتلك المباني؟ وكم من طالب سوف يستفيد منها؟ وكم من فرصة وظيفية تستحدث؟

لعل من بيده القرار في القطاع العام أن يدرس الفكرة ونحن في القطاع الخاص وأنا على رأسهم على استعداد لاستئجار تلك المباني ونكون زاوجنا بين القطاع العام والقطاع الخاص في المصالح والمنافع.

*نقلاً عن "الرياض"