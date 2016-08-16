خبير: بورصة قطر على موعد مع سيولة بـ550 مليون دولار

قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني إنه من المتوقع دخول 550 مليون دولار إلى البورصة القطرية نتيجة الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، كشريحة أولى في سبتمبر على أن تنضم الشريحة الثانية للأسهم بعد 6 أشهر.

وأوضح عبد الغني في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف أن السيولة الأجنبية التي ضخت في السوق منذ حوالي شهر بلغت 1.5 مليار دولار حتى الآن.

ولفت إلى أن المؤشر القطري كسر الحاجز الفني 11,000 نقطة وهو يتجه نحو 11,800 نقطة.

وحول توقعات السوق في ما يتعلق بالأسهم التي ستدرج على مؤشر فوتسي، أشار عبد الغني أن التركيز ينصب على أسهم البنوك والأسهم القيادية المدرجة في المؤشر القطري، التي من المتوقع دخولها في مؤشر فوتسي.

وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم عند مستوى 11371 نقطة، بمكاسب 2.18%، عند أعلى مستوى في نحو 10 أشهر، وتداولات نشطة بلغت قيمتها 816 مليون ريال.

وتعتبر هذه التداولات أكبر بكثير من المعتاد حيث بلغت قيمة التداولات أمس الاثنين 370 مليون ريال فقط.