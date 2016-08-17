"الدار" تُعيد تمويل قروض بـ490 مليون دولار مع 3 بنوك

توصلت شركة "الدار" العقارية إلى اتفاق مع 3 مصارف محلية ودولية، لإعادة تمويل قروض بقيمة 1.8 مليار درهم، أو ما يعادل 490 مليون دولار، مستحقة حتى عام 2018 وتأجيلها إلى 4 سنوات لتستحق عام 2020.

وتعزز اتفاقية إعادة تمويل قروض الدار من قوة الميزانية العمومية للشركة، مع تأجيل استحقاق الديون الحالية إلى اجل 4 سنوات بالمتوسط بعد الاتفاق مع ثلاثة مصارف محلية ودولية لإعادة تمويل جزء من هذه الديون الى آجال استحقاق تمتد لأكثر من 5، و7 و10 سنوات.

وفي سياق متصل قامت وكالة ستاندرد أند بورز برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل للشركة نقطة واحدة إلى BBB/A-2.

وأكدت الوكالة على تحسن الأداء التشغيلي لشركة الدار بدعم من استقرار الإيرادات المتكررة من المحفظة الإيجارية، ما يعزز نظرتها تجاه مستوى المخاطر المالية ومخاطر الأعمال.