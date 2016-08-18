بورصة الكويت توقف شركتي "المدار" و"أدنك" عن التداول

أوقفت بورصة الكويت للأوراق المالية شركتي "المدار" و"أدنك" عن التداول في البورصة اليوم نتيجة التأخر في سداد قيمة الاشتراك السنوي للبورصة.

واعتبر الخبير في الأسواق المالية محمد الثامر أن ذلك يأتي كمرحلة أولى لعدم الإدراج أو خروج الشركتين بشكل نهائي من لائحة الشركات المدرجة في السوق.

وقال الثامر إن هذا الاحتمال هو الأكثر شيوعاً في السوق الكويتية، نظراً لارتفاع قيمة الاشتراك السنوي الذي يبلغ حوالي 50 ألف دينار سنوياً للبورصة مقابل الإدراج، وهذا ما يدفع بقية الشركات إلى الابتعاد عن الإدراج في السوق ورقابة هيئة سوق الكويت للأوراق المالية.

وعزا الثامر السبب في ذلك إلى تراجع مستوى العائد والدخل العام للشركات، حيث أظهرت البيانات المالية للشركات في الربع الثاني تراجعاً واضحاً في أرباحها، لذا فإن الأموال التي تدفع مقابل الإدراج قد تؤثر على الوضع المالي للشركات.

يذكر أن بورصة الكويت كانت قد أوقفت أول من أمس 19 شركة عن التداول لعدم تقديم البيانات المالية للربع الثاني في المهلة المحددة.