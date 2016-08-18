Youthonomics.. هل يشكل حلا لرفع جودة حياة شباب بالعالم؟

قال Felix Marquardt المدير التنفيذي لمركز الأبحاث Youthonomics في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن هذا المركز يقوم بتصنيف الدول من حيث جودة الحياة فيها بالنسبة للشباب، لاسيما فيما يتعلق بالعيش والدراسة والعمل، لافتاً إلى أنه تم إنشاء هذا المركز لتمكين الشباب من اتخاذ قرارات واعية في شأن البلد الذي يفضلون العيش فيه.

كما يساعد الشركات والحكومات في معرفة كيفية جذب الشباب والاحتفاظ بهم كونهم عنصراً فعالاً ومهماً لتحقيق ازدهار طويل الأجل.

ولكن ما هي الأسس التي يتم استخدامها عند تصنيف الدول في مؤشر الشباب العالمي؟

وأوضح Marquardt أن مؤشر Youthonomics يضم 64 دولة، ويستند إلى 59 معياراً من بينها الصحة والبطالة بين الشباب وتكلفة التعليم والفرص الاقتصادية، إلى جانب عدد الشباب الذين يتم انتخابهم في مناصب رسمية.

ويظهر مؤشر Youthonomics تفاوتاً في وضع الشباب الحالي في دولة ما مع تفاؤلهم أو نظرتهم المستقبلية، ففي حين تصدرت سويسرا قائمة أفضل دولة من ناحية حالة شبابها اليوم ولكنها احتلت المركز 55 من ناحية تفاؤل الشباب، بينما أوغندا جاءت في المرتبة 64 من حيث وضع شبابها اليوم والمرتبة الأولى من حيث تفاؤل الشباب.

ويفسر Marquardt هذه الفجوة لارتباطها "بالمكان الذي تقف فيه مقارنة بالمكان الذي ترغب بالذهاب إليه"، فعلى سبيل المثال تظهر المؤشرات التي تقيس السعادة "أن العراقيين أكثر تفاؤلا بكثير من الفرنسيين، بالتأكيد ليس السبب أن العراقيين يتمتعون بجودة حياة أفضل، ولكن عندما تصل جودة حياة شخص ما إلى القاع، الطريق الوحيدة أمامه هي إلى الأعلى، بالتالي، يجبر نفسه على النهوض".

ولفت إلى أن معظم الشباب الأوروبيين يدركون أن بلادهم ليست على المسار الصعودي مقارنة مع الدول الأخرى، بالتالي هم أكثر تشاؤما من الشباب في أوغندا الذي من الصعب جدا أن يزداد وضعهم سوءا.