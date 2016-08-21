بيع أراضٍ مصرية مستردة بـ8 ملايين دولار في المزاد الأول

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أن المزاد العلني الذي نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، شهد إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء المساحات التي أعلنت عنها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستردة من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه تم حتى الآن تم بيع 6 قطع، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 524 فدانا، بمبلغ 70 مليونا و110 آلاف جنيه، من إجمالي 12 قطعة من الأراضي الزراعية، على مساحة إجمالية تبلغ 1124 فدانا، والمطروحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفقاً لما ورد في الصحف المصرية.

ويعتبر المزاد الأول في سلسلة مزادات ستجرى خلال الفترة المقبلة لبيع الدفعة الأولى من الأراضي المستردة، من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.

ويتضمن المزاد بيع بعض المساحات المستردة في وادي النطرون والبحيرة، وطريق مصر - إسكندرية الصحراوي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الخدمات الحكومية تتولى تنظيم المزاد بتكليف من لجنة استرداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضي المعروضة ووفق كراسة شروط تتضمن كل التفاصيل التي تضمن إلزام المشتري بضوابط واضحة لاستغلال الأرض وفقًا للقانون والغرض المخصصة له.

وبحسب ما ورد في الصحف المصرية المحلية، فإن هذا المزاد يشكل أول الحصاد لأراضي الدولة واسترداد حق الشعب، وفق معايير وضوابط تضمن الشفافية.