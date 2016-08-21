توقعات بخفض "النواب" ضريبة القيمة المضافة في مصر لـ13%

توقع رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبة أن تصل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري اليوم خلال جلسة التصويت على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى اتفاق نهائي عبر تخفيض الضريبة من 14% إلى 13%، على أن يتم رفع النسبة مرة أخرى السنة القادمة.

وذكّر عنبة في مقابلة مع قناة "العربية" باقتراح مجلس النواب في اجتماعاته السابقة بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% عوضاً 14% بحسب قرار وزارة المالية، معتبراً أن نسبة 13% ستشكل حلاً وسطياً بين الخيارين.

وأشار إلى أن إجمالي المتأخرات الضريبية قد بلغ 45 مليار جنيه، لذا من الأفضل عوضاً عن رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة، العمل على تحسين أداء التحصيل الضريبي ما يساعد على تحقيق إيرادات جيدة لسد العجز في الموازنة.

وإذا كان هذا القانون يدخل ضمن حزمة الإجراءات التي تحاول الحكومة المصرية تنفيذها لسد العجز في الموازنة، إن كان عبر رفع الجمرك أو زيادة الضريبة على القيمة المضافة، لفت عنبة إلى معلومات تتحدث عن إمكانية رفع بعض الرسوم الحكومية منها زيادة الأسعار في المترو والأنفاق.