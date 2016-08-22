بلومبرغ: أوبر لن تدعم صفقة شراء "ليفت" بـ2 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة على المحادثات بين شركتي Uber و Lyft أن مسؤولين إداريين في Uber أخبروا المستثمرين، أن قيمة "ليفت" لا تتجاوز ملياري دولار، في حين تسعى "ليفت" إلى تسويق نفسها مقابل 9 مليارات دولار، وهو ما لا تراه "أوبر" منطقيا.

وأضافت المصادر، نقلاً عن بلومبرغ، أن أوبر لم تقدم عرضا رسميا للشراء الان، ولكنها كانت تنوي منذ عامين إجراء صفقة شراء منافستها "ليفت" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.

بالرغم من هذه المعلومات ، قال الرئيس التنفيذي لأوبر في حديث خاص، إنه لن يدعم هذه الصفقة، خاصة أنها ستواجه تدقيقا شديدا من الجهات التنظيمية.

هذا وأوضح مصدر آخر أن عرض الملياري دولار لشراء "ليفت" لا يشكل عرضا صادقا وجديا، مشيرا إلى محاولات "أوبر" تقليل قيمة "ليفت" أمام المستثمرين.