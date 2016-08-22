الإسكان: إطلاق شركة لإدارة رسوم الأراضي خلال 4 أشهر

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أنها ستُطلق الشركة التشغيلية الخاصة بإدارة برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خلال 4 أشهر .

وذلك بعد أن أنهت الوزارة مراحل متقدمة من دراسة الجدوى التي أعدتها لإنشاء ذراعها التشغيلية الجديدة.

وقال المشرف على البرنامج المهندس محمد المديهيم إن الشركة ستقوم بكامل العمليات التشغيلية لبرنامج فرض الرسوم وخاصة عمليات التحصيل والمراقبة، بسحب ما ورد في صحيفة "اليوم".

وفي نفس السياق، أنهت الوزارة تحديد مساحات الأراضي البيضاء التي ستطبق عليها الرسوم في الدمام. وتم حصر مساحات الأراضي بما يزيد على 11 مليون متر مربع، من أصل 612 كم مربع سيتم تطبيق الرسوم عليها بشكل تدريجي .

كذلك حصرت الوزارة 160 كم مربع داخل النطاق الجغرافي المستهدف لمدينة جدة كمرحلة أولى، والمقدرة مساحتها الإجمالية بأكثر من 100 كم مربع .