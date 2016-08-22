"الرقابة المالية" تحقق بالقيمة الفعلية لأسهم بلتون مصر

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شركة بلتون بإعداد دراسة لمعرفة القيمة العادلة لأسهمها، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الطلب، وذلك وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

حيث تنُص القواعد بأن للهيئة الحق في مطالبة الشركات المقيدة بدراسة للقيمة العادلة للسهم، في حال وجود تغيير سعري باتجاه واحد بأكثر من 50% خلال 3 أشهر، أو بأكثر من 45% خلال 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة شركة ثرى واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن طلب الهيئة العامة للرقابة المالية إرسال القيمة العادلة لأسهم الشركة يعتبر "سابقة" في تاريخ البورصة المصرية خاصة بعد التعديلات التي أجريت على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وطرحت يعقوب علامات استفهام حول عدم قيام "الرقابة المالية" التعامل بالمثل عبر طلب إعداد دراسة القيمة العادلة للشركات التي هبطت أسهمها بصورة غير مبررة، بأكثر من 75% في 6 أشهر، بحيث لم تعد تتناسب مع قيمها العادلة؟؟؟

واعتبرت يعقوب أن ثمة التباساً يشوب هذه التعديلات، والتي على الرقابة المالية كما على البورصة المصرية توضيحها للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة قد طالبت يوم أمس 3 شركات أخرى بإرسال القيم العادلة، بعدما ارتفعت أسهمها بصورة غير مبررة، غير أنها لم توقفها عن التداول باستثناء شركة بلتون.

يذكر أن سهم شركة بلتون ارتفع بأكثر من 550% ما بين شهري يناير وأبريل، كما قامت إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومي منذ شهر فبراير آخرها يوم أمس، بسبب ارتفاعه "غير المبرر" على حد وصفها.

تجدر الإِشارة إلى أن رأسمال "بلتون المالية" يبلغ 325 مليون جنيه.