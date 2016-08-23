النفط يكسر حاجز 50 دولاراً هبوطاً

نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تحذير جولدمان ساكس من أن مكاسب الخام في أغسطس ذهبت أكثر مما ينبغي وأن مقترحات تثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية التي تقترب من معدلات قياسية لن تسهم في كبح التخمة في السوق.

وسجل مزيج برنت الخام 48.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش بانخفاض 30 سنتا أو ما يعادل 0.61 % عن السعر في الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو ما يوازي 0.84 % إلى 47.01 دولار للبرميل.

وقال محللون إن الهبوط ناجم عن مكاسب مبالغ فيها للخام الشهر الجاري بلغت أكثر من 20% من بداية الشهر الحالي وحتى أواخر الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين نزلت أسعار برنت أكثر من 4%.