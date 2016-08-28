السعودية والكويت مرشحتان لدخول "فوتسي" للأسواق الناشئة

أعلنت شركة FTSE RUSSEL اليوم قائمة أولية غير نهائية لأسماء الشركات القطرية المرشحة للانضمام إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة الثانوية ضمن المراجعة السنوية للمؤشرات التي سيتم الإعلان عن نتائجها في 29 سبتمبر المقبل.

وتأتي مكاسب المؤشر السعودي اليوم بعد تذكير أصدرته شركة FTSE RUSSEL للمؤشرات في شأن ترشيح كل من سوق الأسهم السعودية والبورصة الكويتية لدخول مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية، في المراجعة السنوية في سبتمبر المقبل.

ويتزامن ذلك مع التغييرات التي أدخلتها هيئة السوق السعودية على عدد من أنظمة السوق، لاسيما لجهة فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم.

وتضم قائمة الأسواق المرشحة لدخول نادي الأسواق الناشئة الثانوية الأسهم الممتازة في الصين A-SHARES وأسواق كل من كازاخستان ومنغوليا وبولندا.

وكانت FTSE قد أعلنت في 15 الجاري ترقية السوق القطرية من الأسواق الناشئة المبتدئة Frontier Emerging Markets إلى الأسواق الناشئة الثانوية.