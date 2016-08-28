"الطيران المدني" تستهدف خصخصة جميع مطارات السعودية

كشف مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للأمن والسلامة في السعودية، الكابتن عبدالحكيم البدر، أن الهيئة تهدف إلى خصخصة جميع مطارات المملكة، وأن دورها سيقتصر على التنظيم والمراقبة للقطاع.

كذلك أوضح البدر لصحيفة "عكاظ"، أن شركتي "الخطوط الجوية العربية السعودية" وطيران "أديل" التابعة لها، ستَبقيان على حالهما دون تغيير، نافياً وجود خطط لتقسيم "الخطوط السعودية" إلى شركتي طيران داخلي وخارجي.

كما أكد البدر أن الهيئة لن تتهاون مع المشغلين المتأخرين، حيث سيتم مخاطبة المشغلين كإجراء أولي في حالة التأخر، فيما ستسحب الرخصة في حال عدم التجاوب.