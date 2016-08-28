عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

"الطيران المدني" تستهدف خصخصة جميع مطارات السعودية

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

كشف مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للأمن والسلامة في السعودية، الكابتن عبدالحكيم البدر، أن الهيئة تهدف إلى خصخصة جميع مطارات المملكة، وأن دورها سيقتصر على التنظيم والمراقبة للقطاع.

كذلك أوضح البدر لصحيفة "عكاظ"، أن شركتي "الخطوط الجوية العربية السعودية" وطيران "أديل" التابعة لها، ستَبقيان على حالهما دون تغيير، نافياً وجود خطط لتقسيم "الخطوط السعودية" إلى شركتي طيران داخلي وخارجي.

كما أكد البدر أن الهيئة لن تتهاون مع المشغلين المتأخرين، حيث سيتم مخاطبة المشغلين كإجراء أولي في حالة التأخر، فيما ستسحب الرخصة في حال عدم التجاوب.

كلمات دالّة

#الخطوط السعودية, #شركات الطيران, #مطارات المملكة, #خصخصة, #طيران أديل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر