توقعات باختراق أسعار الذهب حاجز 1400 دولار مطلع 2017

استبعد رئيس Worldwide Market في الشرق الأوسط وإفريقيا عمرو عبده في مقابلة مع قناة "العربية" لجوء الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في سبتمبر، مرجحاً احتمالية الرفع في ديسمبر المقبل.

وعزا ذلك إلى التباين الواضح في السياسة المتبعة بين "الفيدرالي" من جهة والبنوك المركزية الرئيسية من جهة أخرى، بدليل أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أوقف أيّ خطط تحفيزية في حين أن البنوك المركزية تتوسع في إجراءاتها التحفيزية.

وفيما يتوقع المدافعون عن الذهب مكاسب جديدة للمعدن الأصفر قبل نهاية العام، بعدما رجح دويتشيه بنك أن يصل الذهب لمستويات 1700 دولار قبل نهاية 2016، توقع عبده أن يواصل الذهب موجة الصعود ليلامس 1400 دولار في مطلع الربع الأول من 2017.

وكان الذهب قد انخفض في تعاملات اليوم إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع بعد تعليقات أدلى بها عدد من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعززت التكهنات برفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

ولامس سعر الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 26 يوليو عند 1314.70 دولار للأونصة، وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش سجل المعدن 1318.66 دولار للأونصة منخفضا 0.2 %.

وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 4 دولارات إلى 1321.90 دولار للأونصة.

لكن الدولار تعافى بعدما قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي، ستانلي فيشر، إن البنك لا يزال في طريقه لرفع الفائدة مرة أو حتى مرتين، بنهاية العام الجاري.