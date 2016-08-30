أين يتركز التبادل التجاري بين السعودية والصين؟

يمتد التبادل التجاري بين السعودية والصين ليطال مجالات اقتصادية مختلفة ومتشعبة، حيث تظهر الإحصائيات أن أجهزة الموبايل تتصدر لائحة الواردات السعودية من الصين، إذ يبلغ إستيراد أجهزة المحمول 12% من قيمة الواردات الإجمالية للمملكة.

وفي المرتبة الثانية تأتي أجهزة الحاسب المحمول بنسبة 5%، وأجهزة التكييف بـ 0.9%، ليأتي قطاع استيراد السيارات الخاصة في المرتية الأخيرة بنسبة 0.4%.

وفي المقابل، تتركز الصادرات السعودية للصين على القطاع النفطي ومشتقاته إذ يشكل النفط 80%، من قيمة الورادات الصينية من المملكة، تليه مشتقات الايثيلين بنسبة 4%، البولي ايتيلين بنسبة 2.5% ، ثم هيدروكربونات ومشتقاتها بأقل نسبة مع 1.9%.

تجدر الإشارة إلى أن سابك تصدر للصين بما قيمته 2 مليار دولار سنوياً من البتروكيماويات.