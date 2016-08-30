تعرف على الاستثمارات السعودية-الصينية بالقطاع النفطي

تتجاوز قيمة الاستثمارات السعودية الصينية المشتركة المليارات من الدولارات، إن كانت في الصين أو في المملكة.

وانطلقت هذه الاستثمارات الكبرى منذ 12 عاماً، باستثمار أرامكو مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في منطقةFujian الصينية.

ولم تقتصر الاستثمارات على تعاون واحد، بل تلاه بناء منشأة تخزين نفطية في جزيرة Haina بعد عامين بتكلفة624 مليون دولار.

وفي المقابل، شاركت Chalco الصينية في العام 2009 ببناء مصهر ألمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال.

ثم دخلت عملاق البتروكيماويات "سابك" على خط الاستثمار بتأسيسها مركز أبحاث في شنغهاي بتكلفة 100 مليون دولار في 2009.

كما شاركت في نفس العام مع "سينوبك" الصينية في بناء مجمع "تيانجين" بتكلفة 1.7 مليار دولار.

كذلك شاركت سينوبك مع أرامكو لإنشاء المصفاة العملاقة "ياسرف" في مدينة ينبع بطاقة 400 ألف برميل يوميا وبمُلكية 62.5، لأرامكو وقد بدأت العمل بطاقتها القصوى في مايو 2015.