"أرامكو" للعربية: مشاريع البتروكيماويات لا تزال مستمرة

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" السعودية، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن الشركة تجري دراسة مع "سابك" للنظر في إطلاق مشروع يهدف لتحويل الزيت إلى مواد بتروكيماوية، مضيفاً أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح الناصر أن مشاريع "أرامكو" المتعلقة بالبتروكيماويات لا تزال مستمرة، مشيرا إلى المشروع الذي تم تدشينه قبل بضعة أيام بشراكة مع "داو كيمكال" بطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً.

وفيما يخص خطة طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، أشار الناصر إلى اتجاه الشركة لطرح 5% على الأقل من الشركة الأم في البورصة خلال عام 2018.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" إن الشركة مهمتة بالسوق التركية وغيرها من الأسواق، وهي تدرس حالياً شراء شركة Petrol Ofisi التركية، كونها تستحوذ على 23% من سوق المنتجات البترولية في تركيا، مضيفاً أن اندماج الشركات في قطاع البتروكيماويات أمر جيد إذا دعت الحاجة، إلا أن سوق البتروكيماويات العالمي قادرة على استيعاب شركات عديدة.