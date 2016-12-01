سوق السعودية تسجل مستويات قياسية بقيادة البتروكيماويات

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاعات ملحوظة، مسجلاً أعلى مستوياته في عام كامل بعد اتفاق أوبك.

وبدأ مؤشر السوق أولى جلساته في ديسمبر بتثبيت مكانته فوق 7000 نقطة، وتحديداً 7093 نقطة عند الإغلاق بارتفاع بنسبة 1.43%، وبقيم تداولات بلغت 6.6 مليار ريال، في ظل مستويات لم تشهدها السوق السعودية منذ ديسمبر 2015.

وحققت سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية بنحو 16.43% في شهر نوفمبر الماضي، لتتابع موجة الصعود منذ بداية العام والتي بلغت 2.8% من المكاسب.

وقاد قطاع البتروكيماويات هذه المكاسب، حيث صعد بنسبة 3.49% إلى 5318.40 نقطة، في حين حقق القطاع المصرفي مكاسب بنسبة 0.42% إلى 15696 نقطة.