الذهب عند أدنى مستوى في 10 أشهر لـ1168 دولاراً للأونصة

هوت أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ فبراير، اليوم الخميس، مواصلة خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري في أكثر من 3 أعوام، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط العائد على السندات، ما قلص الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة كاستثمار بديل.

وفقد الذهب أكثر من 8% في نوفمبر، متأثرا بصعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، وبدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يستعد لرفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال عقد من الزمان هذا الشهر.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1168.27 دولار للأونصة، فيما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير بواقع أربعة دولارات إلى 1169.90 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.7% إلى 16.35 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 904.75 دولار للأونصة بعدما وصل لأدنى مستوى منذ الثامن من فبراير في وقت سابق من الجلسة عند 895 دولارا للأونصة.

وصعد البلاديوم 0.3% إلى 772.20 دولار للأونصة بعدما تجاوز في أدائه بقية المعادن النفيسة الشهر الماضي بارتفاع نسبته 24%، وهو أفضل أداء شهري له منذ فبراير/شباط عام 2008.