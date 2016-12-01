السعودية ومصر تتصدران أسواق العالم الأكثر ربحاً بنوفمبر

أنهت أسواق الأسهم الخليجية والعالمية شهر نوفمبر الماضي محققة مكاسب قوية في مجملها، لتضع بعض الأسواق على أعتاب مستويات تاريخية لم تلامسها منذ سنوات، وأضافت المليارات من الأرباح للمستثمرين.

بورصتا مصر والسعودية جاءتا في مقدمة الأسواق الأعلى مكاسب عالميا خلال الشهر الماضي، حيث حقق مؤشر بورصة مصر ارتفاعا بنسبة 36.58%، ليضيف رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 152.1 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 16.43%.

وأنهى مؤشر بورصة الكويت تعاملات نوفمبر على مكاسب بنسبة 2.84%، البحرين 2.20%، دبي0.86%، وأبوظبي 0.20%.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.11%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.73%.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 5.07% خلال شهر نوفمبر الماضي، لتضعه على أعتاب أعلى مستوياته منذ ديسمبر من العام الماضي، وارتفع مؤشر توبكس 5.49%، شنغهاي 4.82%، فيما تراجع مؤشر هونغ كونغ 0.63%، وكوسبي الكوري 1.23%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.41%، وداو جونز 3.42%، حيث اخترق مستوى 19 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، وناسدك 2.59%، كاكارون 1.53%، داكس 1.53%، فيما تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 2.45%.