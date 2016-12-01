تعرف على تفاصيل اتفاق أوبك والحصص الفردية للأعضاء

على خلاف التوقعات وتحليل المراقبين، تمكّنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يوم أمس الأربعاء، بعد طول انتظار، من إراحة الأسواق عبر الوصول إلى اتفاق لتنفيذ أول خفض لإنتاجها في 8 سنوات.

ينص الاتفاق على خفض مجمل إنتاج "أوبك" بدءا من يناير 2017 بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا أو أكثر من 3% إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يومياً، على أن تقوم الدول خارج المنظمة بخفض إنتاجها بـ600 ألف برميل يومياً، لتأخذ روسيا، وهي منتج رئيسي خارج أوبك، حصة الأسد من هذا التوزيع متعهدة بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وفيما تعهدت المملكة العربية السعودية بخفض 486 ألف برميل يومياً وفقاً للاتفاق المبرم إلى 10.058 مليون برميل يومياً، يتحمل العراق 210 آلاف برميل إلى 4.351 مليون برميل يومياً.

أما إيران التي كانت حجر عثرة في طريق التوصل لاتفاق سابقاً، فستجمد إنتاجها عند 3.797 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 3.975 مليون برميل قبل الاتفاق.

وستخفض الجزائر إنتاجها بنحو 50 ألف برميل يوميا إلى 1.039 مليون برميل يوميا، عن مستويات 1.089 مليون برميل قبل الاتفاق.

الإمارات وقطر والكويت ستكون حصتها مجتمعة من الخفض نحو 300 ألف برميل يوميا.

وفي التفاصيل، الإمارات ستخفض إنتاجها بنحو 139 ألف برميل يوميا إلى 2.874 مليون برميل يومياً، بعدما كانت تنتج 3.013 مليون برميل يوميا.

أمّا الكويت، فتعتزم تخفيض إنتاجها 131 ألف برميل يوميا إلى 2.707 مليون برميل يومياً، بعدما كانت مستويات إنتاجها تبلغ 2.838 مليون برميل يوميا.

غير أن قطر ستتحمل فقط خفض 30 ألف برميل يوميا إلى 618 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ 648 ألف برميل يوميا قبل الاتفاق.

وباقي الحصص الفردية للأعضاء، فتتوزع على الشكل الآتي: فنزويلا ستخفض 95 ألف برميل يومياً إلى 1.972 مليون برميل يومياً، الغابون ( -9 آلاف برميل يوميا) إلى 193 ألف برميل يومياً، الأكوادور ( -26 ألف برميل يوميا) إلى 522 ألف برميل يومياً وأنغولا ستخفض إنتاجها بـ 80 ألف برميل يوميا إلى 1.673 مليون برميل يوميا.