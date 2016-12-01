روسيا: برنامج خفض الإنتاج سينجز قبل اجتماع أوبك المقبل

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إن برنامجا لتخفيض إنتاج بلاده من النفط، سيكون جاهزا قبل الاجتماع القادم لمنظمة أوبك مع المنتجين المستقلين.

وأضاف نوفاك أن من المهم مراقبة تطبيق الاتفاقات مع أوبك.

وأوضح وزير الطاقة الروسي أن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي من مستوياته في شهري نوفمبر وديسمبر.

وكان نوفاك قال قبل يوم إن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ولفت نوفاك إلى أن أذربيجان والمكسيك وآخرين قد ينضمون إلى الاتفاق الذي سيشهد خفض الإنتاج من جانب أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة.