أهم 3 تحفظات على اتفاق "أوبك".. ما هي؟

وصف الخبير النفطي طلال البذالي في حديث خاص مع "العربية" قرار أوبك بـ"الإيجابي" للأسواق النفطية، مؤكداً أن الاتفاق على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا داخل أوبك، ونحو 600 ألف برميل يوميا خارج "أوبك"، يعطي إشارة إيجابية واضحة للأسواق العالمية بأن المنظمة ستعود إلى دفة القيادة والتحكم بأسعار النفط.

وأعرب البذالي عن تفاؤله في استمرار موجة صعود أسعار النفط لتلامس مستويات 60 دولارا خلال الربع الأول من العام 2017، حتى مع تحول المنتجين نحو النفط الصخري رغم أنه يتطلب الكثير من الوقت.

وأبدى البذالي تحفظه عن 3 نقاط رئيسية توصل لها اجتماع أوبك يوم أمس: أولاً، يوجد شكوك تلف مطالبات "أوبك" بتكليف لجنة محادية لمراقبة التزام الدول بحصص الإنتاج المحددة. ثانياً، إيران لن تساعد في عملية خفض الإنتاج، بل أقرت أنها ستجمد إنتاجها عند 3.797 مليون برميل يوميا.

كما أن روسيا تعهدت بتخفيض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا، ولكنها لم تحدد جدولا زمنيا لبدء التطبيق فعلياً.

وبالتالي، فبرأيه يوجد صعوبات فعلية تقف حجر عثرة أمام التطبيق الفعلي لاتفاق "أوبك"، وعلى رأسها روسيا وإيران.