قالت مصادر مطلعة إن البنك التجاري الدولي يجري مفاوضات مع مستثمرين محليين لبيع حصة 70% من بنك الاستثمار CI capital التابع له.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أمس، أن كلا من المستثمرين سيحصل على حصة أقلية في C I capital والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو مليار جنيه.

وفي هذا السياق، قال رئيس شركة العرفة للاستثمارات المالية القابضة، علاء عرفة وهو أحد المهتمين، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن 90% من المستثمرين المهتمين بـCI Capital مصريون، لافتاً إلى أن حصة كل مستثمر لن تتجاوز 10% من CI Capital.

وكشف عرفة لـ"العربية" أن الحصة التي تستهدفها شركة العرفة للاستثمارات المالية القابضة هي 9.8% من CI Capital.

وكان البنك التجاري الدولي قد وقع في فبراير الماضي اتفاقية بيع حصته في C I capital إلى بلتون مقابل 924 مليون جنيه، لكن الصفقة تعثرت بعد عدة تأجيلات نتيجة عدم الانتهاء من الطلبات المبدئية للهيئة العامة للرقابة المالية.