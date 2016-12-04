سلطنة عمان: سنحضر اجتماع المنتجين المستقلين مع أوبك

قال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي إن بلاده ستحضر اجتماع المنتجين المستقلين مع المنظمة في فيينا السبت المقبل.

وأوضح الرمحي أن السلطنة مستعدة لخفض الإنتاج بأكثر من نسبة 3 و4% التي تدور حولها المشاورات الحالية للمنتجين غير الأعضاء في أوبك.

وتوقع وزير الطاقة العماني أن تتراوح أسعار النفط ما بين 50 إلى 60 دولارا للبرميل في 2017 بعد اتفاق الحد من المعروض النفطي العالمي.

وكانت أوبك اتفقت نهاية الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير المقبل، بهدف الحد من تخمة المعروض العالمي ورفع الأسعار.

وتأمل منظمة أوبك أن تسهم الدول غير الأعضاء بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا. وقد قالت روسيا إنها ستقلص إنتاجها بـ300 ألف برميل يوميا.

وقال الرمحي الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة تطوير نفط عمان أكبر منقب ومنتج للنفط والغاز في البلاد إن الشركة تتوقع أن تبلغ استثمارات العام القادم حوالي 4 مليارات دولار.