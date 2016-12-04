فوز 3 شركات برخص إنشاء مصانع للإسمنت في مصر

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، عن فوز 3 شركات في المزايدة التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأربعاء الماضي على الرخص الجديدة لإنتاج الإسمنت، وهي شركة "إسمنت المصريين" في سوهاج وشركة "السويدي للإسمنت" في العين السخنة، وشركة "جنوب الوادي للإسمنت" في بني سويف.

وقال قابيل إن قيمة هذه الرخص بلغت حوالي نصف مليار جنيه، وباستثمارات متوقعة تصل إلى 10 مليارات جنيه، متوقعا أن توفر هذه الرخص 1000 فرصة عمل مباشرة.

وفي هذا السياق، أوضح محلل قطاع الإسمنت لدى شركة بلتون فاينانشال عمر أبو المجد في مقابلة مع "العربية" أن قرار تعويم الجنيه كان له أثر كبير على دراسة الجدوى للشركات، وهذا ما دفع إلى الإحجام عن الحصول على هذه الرخص بعدما كانت الحكومة قد طرحت 8 رخص لإنشاء مصانع جديدة للإسمنت، واقتصارها فقط على الشركات المحلية بعد تشكيك الشركات الأجنبية بالقدرة الاستيعابية للسوق المحلية.

وتوقع أبو المجد أن تصل نسبة التشغيل إلى 90% في عام 2018، مرجحاً زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع أسعار الإسمنت، ما سينعكس ارتفاعا في أسعار العقارات في مصر.

ويأتي طرح الرخص الجديدة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الإسمنت، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المخططة للمصانع الثلاثة إلى 6 ملايين طن، ستضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، البالغة 60 مليون طن، لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.