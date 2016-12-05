النفط يتخطى 55 دولارا للبرميل لأول مرة في 16 شهرا

قفز خام برنت إلى فوق 55 دولارا للبرميل، وذلك بعد إعلان مشاركة وزير الطاقة الروسي في الاجتماع المرتقب بين أعضاء أوبك وخارجها في الـ10 من ديسمبر الجاري في فيينا.

ومكاسب اليوم تصل بالزيادة التي بدأت عقب التوصل لاتفاق يوم الأربعاء الماضي إلى 19 % بالنسبة لخام برنت وهو الأعلى في نحو 8 أعوام في حين بلغت مكاسب الخام الأميركي 16 % .

وارتفع مزيج برنت الخام في التعاملات الآجلة لأعلى مستوى منذ السادس من يوليو 2015 إلي 55.20 دولار للبرميل.



وفي أحدث تعاملات سجل خام القياس الأوروبي العالمي 55.08 دولار للبرميل مرتفعا 62 سنتا ما يوازي 1.1 % بحلول الساعة 09:46 بتوقيت غرينتش.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا ما يوازي 1% إلى 52.22 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ"العربية" ان احتمالية عودة الانتاج في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت لن تتعارض مع التزام الكويت في اتفاق منظمة اوبك بتخفيض إنتاجها بـ 131 الف برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل.

وكان انتاج المنطقة المحايدة البرية والبحرية قد تراوح بين 500 الى 600 الف برميل يوميا، مناصفة بين الدولتين، قبل اغلاقها بشكل نهائي في مايو من العام الماضي.