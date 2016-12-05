خبير: مساهمة النفط لن تتجاوز 70% من ميزانية السعودية

توقع رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، مازن السديري، أن تكون مساهمة البترول بنحو 70% فقط من الميزانية السعودية، بعدما كانت تشكل 77% من الدخل الحكومي في 2015 و90% في 2014. في حين توقع تراجعاً طفيفاً في الدخل غير النفطي.

ورفع السديري توقعاته لعجز الميزانية السعودية، مرجحاً أن تصل قيمة العجز في ميزانية المملكة إلى 235 مليار ريال، بعدما كان يتحدث عن مستويات 190 مليار ريال مسبقاً، مرجعاً ذلك إلى زيادة الإنفاق على مستحقات متأخرة للمقاولين.

أمّا حول الإنفاق العام القادم، فهو يرتبط بشكل رئيسي بما ستؤول إليه أسعار النفط، قائلاً: "لا نتوقع إنفاقاً حكومياً، بل مشاركة من صندوق الاستثمارات العامة".

وأعرب السديري عن تفاؤله بالاتجاه الصعودي لأسعار النفط، مؤكداً أن أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودية بات لها فرص جديدة، وما سيتبعه من تغير في هوامش الربحية لتلك الشركات، وقدرتها على دفع التوزيعات.

غير أن رؤيته الإيجابية لقطاع البتروكيماويات لا تنطبق على قطاع التجزئة، حيث استبعد حدوث نمو في القطاع الاستهلاكي، لافتاً إلى أن هامش الأرباح ستحافظ على مستوياتها في العام 2017.