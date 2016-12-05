مصر تلغي قرار إعفاء واردات الدواجن المجمدة من الرسوم

ألغت مصر قرار إعفاء واردات الدواجن المؤقتة من الرسوم الجمركية، وذلك بعد شكاوى المنتجين المحليين من أن الخطوة قد تضر بهم، بحسب ما ورد في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة الرسمية "تقرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية."

وأضافت أن اتحاد منتجي الدواجن استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى2000 طن بأسعار مدعمة لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجاً.

وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي إعفاء واردات الدواجن المجمدة من الرسوم لنهاية مايو 2017 وسط مساعٍ لاحتواء موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية عقب تحرير سعر الصرف الجنيه.