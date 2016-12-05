ماهي الدول المشاركة في اجتماع أوبك السبت المقبل؟

فقزت أسعار النفط يوم أمس بعد أن أعلن وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك أن بلاده تعتزم المشاركة في محادثات بين أوبك والمنتجين من خارجها تعقد في فيينا في الـ 10 من ديسمبر. وارتفع خام برنت فوق 55 دولاراً بعد إعلان مشاركة روسيا في الاجتماع.

وفي هذا السياق، قال رئيس ترانسنفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط في روسيا نيكولاي توكاريف إن تخفيضات إنتاج الخام قد تبدأ في مارس، بحسب ما ورد في وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

من جهة أخرى، ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية "شانا" أن وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنغنه سيشارك في الاجتماع بين أوبك والمنتجين من خارجها سعيا لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لخفض إنتاج النفط.

كما قالت وزارة الطاقة في أذربيجان إن وزير الطاقة ناطق علييف يخطط لزيارة فيينا في الـ10 من ديسمبر للمشاركة في اجتماع بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة.

وانضمت كل من المكسيك وكازاخستان إلى قاطرة الدول التي ستجتمع يوم السبت القادم. وقال كانات بوزومباييف وزير الطاقة في كازاخستان اليوم الثلاثاء إنه يعتزم المشاركة في اجتماع بين أوبك والمنتجين من خارجها في العاشر من الشهر الجاري ولكنه لم يقطع أي تعهدات بشأن خفض الإنتاج.

وكشف من جانبه محمد باركيندو الأمين العام لأوبك، أمس، أن المنظمة ستجتمع مع منتجي النفط من خارجها لوضع اللمسات النهائية على اتفاق للحد من إنتاج النفط عالميا وذلك بتاريخ 10 ديسمبر الجاري في فيينا وذلك في أول اجتماع من نوعه منذ عام 2002 ، وتأمل منظمة أوبك في مساهمة المنتجين من خارجها بخفض إضافي للإنتاج قدره 600 ألف برميل يوميا وكانت روسيا أعلنت استعدادها لتخفيض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا.

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير في محاولة للحد من تخمة الإمدادات العالمية ودعم أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تسهم الدول غير الأعضاء في أوبك في خفض للإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق أوسع مع أوبك.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على الوثيقة التي تضع اللمسات النهائية على الاتفاق في الاجتماع المنوي عقده.