وزراء مالية "اليورو" يوافقون على تخفيف عبء ديون اليونان

قال مسؤولون في منطقة اليورو إن وزراء مالية دول المنطقة اتفقوا على إجراءات لتخفيف أعباء الديون عن اليونان في المدى القصير، بما يخفض الدين العام للدولة 20 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2060.

وأوضح رئيس صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو كلاوس ريجلينج، عقب اجتماع وزراء المالية، أن تطبيق الإجراءات سيستغرق وقتا لكن الصندوق سيبدأ العملية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الخطوة، الواردة تفاصيلها في ورقة أعدها الصندوق للعرض على الوزراء، ستساعد في تسهيل سداد دفعات كبيرة من الديون خلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الحالي.

وسيرفع الانتقال من سعر فائدة متغير على القروض إلى سعر ثابت التكاليف على اليونان في المدى القصير، لكنه سيقلصها في المدى الطويل.