تركيا تبحث مع روسيا بدء تشغيل محطة نووية قبل 2023

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم إن تركيا بحثت مع روسيا بدء تشغيل المرحلة الأولى من محطة اكويو النووية قبل عام 2023.

ولفت يلدريم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف خلال زيارة رسمية لموسكو، إلى أنهما بحثا أيضا الخطوات العملية لتعزيز حجم التجارة مع روسيا.

وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أشار في وقت سابق إلى أن تركيا وروسيا ستؤسسان صندوقاً استثمارياً مشتركاً برأسمال مليار دولار، بحسب ما ورد في وكالة الأناضول للأنباء.

ونقل عن زيبكجي قوله إن كلا من تركيا وروسيا ستسهم بمبلغ 500 مليون دولار لتأسيس الصندوق، وإن رأسماله قد يتجاوز مليار دولار إذا لزم الأمر.

وكانت العلاقات بين روسيا وتركيا مرت بمرحلة توتر في نوفمبر 2015 بعد إسقاط الجيش التركي مقاتلة روسية.