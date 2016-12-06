أقدم مصرف بالعالم مهدد بالتصفية..فما السبب؟

قالت 3 مصادر مطلعة إن إجراءات توفير مساعدة حكومية لبنك "مونتي دي باشي دي سيينا" أصبحت جاهزة مع تضاؤل آمال البنك الإيطالي في جمع تمويل من مصادره الخاصة.

ويسعى البنك لجمع 5 مليارات يورو، أيّ نحو 5.4 مليار دولار هذا الشهر لتفادي تصفيته.

لكن المستثمرين يحجمون عن التعهد بتقديم تمويل بعدما خسر رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، استفتاء يوم الأحد مما تسبب في جو من الضبابية السياسية.

وقال أحد المصادر إن البنك يدرس فكرة يطلق عليها إعادة رسملة احترازية تتضمن قيام الحكومة بضخ سيولة.

فيما أشار مصدران آخران إلى أن هناك مرسوماً حكومياً جاهزاً بالفعل يقضي بإعادة رسملة حكومية للبنك، ويعتمد تنفيذه على تطورات الأوضاع السياسية في الأيام القليلة القادمة.

وسيترتب على ضخ أموال حكومية خسائر للمستثمرين من المؤسسات الذين يحوزون ديوناً ثانوية للبنك، وفقاً لقواعد الأزمات المصرفية الأوروبية.

وقال مصدر مطلع إن المستثمرين الأفراد الذين يحوزون سندات ثانوية للبنك بقيمة 2.1 مليار يورو لن يتضرروا أو سيتم تعويضهم.