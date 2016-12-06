قطر تخطط لضخ 13 مليار دولار بمشاريع عملاقة 2017

المصدر: الدوحة – أ ف ب

أعلن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، عزم قطر استثمار 13 مليار دولار في مشاريع بنى تحتية عملاقة العام المقبل، رغم انخفاض إيراداتها مع تراجع أسعار النفط.

وتوقع العمادي، خلال مؤتمر مالي في الدوحة، نمواً بنسبة 3.4% في 2017 تماشياً مع توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة عن نسبة 3.2 % التي من المتوقع أن تحققها الإمارة الخليجية هذا العام.

وقال الوزير القطري إن "زيادة الاستثمارات في المشاريع العملاقة تؤكد على التزام البلاد في تحقيقها أهدافها"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يبلغ الإنفاق على المشاريع في 2017 نحو 46 مليار ريال قطري أيّ نحو 13 مليار دولار".

وأشار إلى أن قطر التي ستستضيف مونديال كرة القدم في العام 2020 أنفقت نحو 375 مليار ريال قطري ما يعادل 98 مليار دولار على مشاريع عملاقة.

ومن المتوقع أن تتركز معظم استثمارات الأعوام المقبلة في قطاعي البناء والمواصلات، بينما تستعد البلاد لاستضافة الحدث الكروي الأهم في العالم.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري أن قطاع البناء يشكل نحو 45% من نسبة الاستثمارات بين عامي 2015 و2018 فيما يشكل قطاع المواصلات نحو 30%.