ماذا تريد "المتقدمة" من الاستحواذ على 6% من التصنيع؟

أرجع رئيس مجلس الإدارة لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، في مقابلة خاصة مع "العربية"، السبب وراء استحواذ المتقدمة على 6% من "التصنيع" إلى سببين رئيسيين: الأول، لأن تكلفة الاستحواذ على حصة في "التصنيع" كانت أقل من بناء مصنع جديد، والسبب الثاني يعود إلى السعي للتعاون مع التصنيع لكونهما يستخدمان التكنولوجيا عينها في إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين.

ولفت الملحم إلى أن استثمار المتقدمة في "التصنيع" هو طويل الأجل، مشدداً على أن الهدف من وراء هذا الاستحواذ هو تحقيق الفائدة المادية وتعزيز مساهمة المستثمرين، إلى جانب تخفيض التكلفة على الشركة.

وقال الملحم إن أسواق البتروكيماويات مستقرة وشهدت تحسناً بسيطا، مشيراً إلى "أننا في بداية تحسن الاقتصاد العالمي في 2017 خصوصا الاقتصاد الأميركي، وهذا ما سينعكس إيجاباً على اقتصاديات المنطقة".

وكانت أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" السعودية أن التكلفة الإجمالية للأسهم المشتراة في شركة "التصنيع" تبلغ 462.9 مليون ريال والتي تمثل أقل بشكل ضئيل من 6% من رأس مال الشركة المستثمر فيها( مجموع الأسهم 40,010,000 سهم).

وأضافت المتقدمة بحسب بيان نشر يوم أمس على موقع تداول أن الأسهم تم شراؤها عن طريق شركة المتقدمة والشركة التابعة لها.

وقد تم الاستحواذ على هذه الأسهم الاستراتيجية من خلال سلسلة صفقات على مدى فترة زمنية أكثر من سنة وبتمويل ذاتي من الموارد الداخلية للشركة.

وقالت المتقدمة إن الأثر المالي المترتب عن هذا الاستثمار الاستراتيجي سوف يظهر في النتائج المالية للفترات المستقبلية.