بريطانيا تكشف عن "خطأ" في بيانات التجارة والحساب الجاري

أجرى مكتب الاحصاءات الوطنية في بريطانيا تخفيضات كبيرة للعجز التجاري والعجز في الحساب الجاري بعد أن اكتشف خطأ فادحاً في بيانات التجارة.



وأوضح المكتب إن الخطأ في أرقام الفئة "المتقلبة" في تجارة بريطانيا، التي تشمل الذهب والمجوهرات والطائرات والسفن، يؤثر على بيانات التجارة والحساب الجاري في الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016 .



وعدل عجز الحساب الجاري لعام 2015 بالخفض إلى 5% من الناتج المحلي الاجمالي من الرقم المعلن في السابق البالغ 5.4% .



وشمل التعديل أيضاً عجز الحساب الجاري للربع الثاني من 2016 بالخفض إلى 5.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ5.9 % في السابق.

وأجرى أيضا تعديلات كبيرة في العجز التجاري لبريطانيا.



لكن في المقابل، أوضح مكتب الاحصاءات أن تقديراته الرئيسية للناتج المحلي الاجمالي لم تتأثر.