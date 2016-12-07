البرلمان العراقي يقر موازنة 2017 بـ68 مليار دولار

المصدر: بغداد - أ ف ب

أقر مجلس النواب العراقي موازنة العام 2017، وتبلغ قيمتها أكثر من 79 تريليونا و11 مليار دينار عراقي، أي حوالي 68 مليار دولار، على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعد انتهاء جلسة التصويت "تم إقرار الموازنة لعام 2017".

وحضر جلسة التصويت 186 من أصل 328 عدد نواب البرلمان.

وشهد البرلمان بعد تأجيل لإحدى جلساته مطلع الأسبوع الحالي بسبب خلافات حول القانون، اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية لبحث فقرات الموزانة.

وتبلغ الموازنة 79 تريليونا و 11 مليارا و421 مليون دينار عراقي أي حوالي 68 مليار دولار، وفقا للقانون.

وتقدر قيمة العجز الإجمالي المخطط في الموزانة 21 مليار دولار.

وتشمل الموزانة تخصيص نسبة من ميزانية وزارة الدفاع إلى قوات البيشمركة، بما يؤمن رواتب مقاتلي البيشمركة الكردية، كونها جزءا من المنظومة الأمنية للبلاد.

وأشارت الموزانة إلى اعتماد معدل تصدير يومي للنفط قدره 3 ملايين و750 ألف برميل لليوم الواحد، بضمنها 250 ألف من إقليم كردستان، وبمعدل بيع 42 دولارا للبرميل الواحد.

ويعاني اقتصاد العراق أزمة كبيرة سببها انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، إضافة إلى تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.